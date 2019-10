Handelsakkoord zet beurzen hoger

Gepubliceerd op | Views: 1.495

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met flinke winsten gesloten. Het sluiten van een gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China deed de koersen goed. Volgens president Donald Trump gaat het om een uitgebreide deal en is er ook op de fundamentele zaken voortgang geboekt. Ook uit de brexithoek kwamen positieve signalen.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 26.816,59 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,1 procent hoger gezet op 2970,27 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij, op 8057,04 punten.

Trump kondigde de gedeeltelijke deal aan na een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Het akkoord moet nog wel op schrift worden gesteld. Onder meer intellectueel eigendom, financiële diensten en landbouwgoederen zijn in de afspraken opgenomen. Mogelijk wordt de overeenkomst volgende maand tijdens een top in Chili ondertekend.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan intensief onderhandelen over een brexitdeal. Eerder vrijdag hadden EU-onderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister Stephen Barclay al een "constructieve ontmoeting" en die gaf voldoende aanleiding voor verder overleg.

Olieprijzen

Olieprijzen stonden vrijdag duidelijk hoger. Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 54,68 dollar. Brent-olie ging voor 60,50 dollar van de hand, een stijging van 2,4 procent. Volgens de Iraanse nationale oliemaatschappij (NIOC) werd een olietanker die voer op de Rode Zee eerder op de dag getroffen door twee raketten. De spanningen tussen aartsvijanden Iran en Saudi-Arabië zijn de laatste weken hoog opgelopen.

Sportkledingfabrikant Nike (plus 1 procent) maakte bekend te stoppen met het omstreden atletiekproject in het Amerikaanse Portland. De beëindiging is een direct gevolg van een dopingschorsing van de leidinggevende coach Alberto Salazar.

Bod

GM dikte 2,6 procent aan. De autofabrikant zou zijn bod in de onderhandelingen met vakbond UAW hebben verhoogd. Mogelijk komt er daardoor een einde aan de stakingen bij GM. Taxi-app Uber nam een meerderheidsbelang in de Chileense boodschappenbezorger Cornershop en werd 4,4 procent hoger gezet.

De euro was 1,1039 dollar waard, tegen 1,1044 dollar bij het slot van de Europese beurzen.