Takeaway.com naar AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelsite Takeaway.com promoveert van de MidKap naar de AEX-index van de beurs in Amsterdam. Takeaway zal per maandag 24 juni een plekje krijgen in de hoofdindex op Beursplein 5. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext elk kwartaal uitvoert.

Takeaway neemt dan het opengevallen plekje in de hoofdindex in van Gemalto, dat eind mei van de beurs in Amsterdam verdween vanwege een overname. Verder promoveert de toeleverancier aan apotheken Fagron van de AScX naar de MidKap. ICT Group krijgt op zijn beurt een plekje in de AScX.

De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel.

Topman Jitse Groen van Takeaway liet in een verklaring weten dat het gaat om een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, dat in september 2016 naar de beurs in Amsterdam ging.