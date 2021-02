'Chipfabriek in EU om afhankelijkheid van Azië te verkleinen'

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat er in Europa een grote chipfabriek komt. Daarmee moet de afhankelijkheid van producenten in met name Azië worden verkleind, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Mogelijk worden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en Samsung daarbij betrokken. Dat zijn twee van de grootste chipfabrikanten ter wereld.

De commissie wil dat in de nieuwe fabriek geavanceerde chips kunnen worden gemaakt met verbindingen dunner dan 10 nanometer. Hoe dunner de verbindingen op een chip hoe meer er op een chip passen en hoe krachtiger die kan zijn. Ook wordt het mogelijk om een even krachtige chip veel kleiner te maken. Uiteindelijk zou Brussel willen dat chips met verbindingen met een dikte van 2 nanometer in Europa worden geproduceerd.

De plannen zijn nog niet vergevorderd. Zo wordt er nog gekeken of een bestaande chipfabriek zou kunnen worden opgeknapt of dat er een nieuwe fabriek moet worden gebouwd.

Europa had enkele decennia geleden nog meerdere chipfabrieken, maar bedrijven als NXP en Infineon laten hun chips tegenwoordig liever maken bij gespecialiseerde bedrijven als TSMC. De afhankelijkheid die dat oplevert komt momenteel naar voren uit een tekort bij de chips voor auto's.

Critici menen dat het veel geld kost om te kunnen concurreren met partijen als TSMC en Samsung. "Er is door de industrie een heel efficiënte leveringsketen gecreëerd", zei topman Peter Wennink van chipmachinemaker ASML vorige maand al. "Het zal jaren duren om even goedkoop te kunnen produceren, niet maanden."