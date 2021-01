Slimme tandenborstel Philips past zich aan gebruiker aan

LAS VEGAS (ANP) - Medisch technologiebedrijf Philips heeft tijdens consumentenelektronicabeurs CES een zelflerende elektrische tandenborstel onthuld. De tandenborstel past zich aan aan de borstelstijl van de gebruiker, zoals welke bewegingen die maakt en hoeveel druk er op de borstel wordt gezet. Door middel van kunstmatige intelligentie (ai) past de borstel de eigen bewegingen daarop aan.

Volgens Philips is mondgezondheid nu extra belangrijk omdat in veel landen mensen vanwege lockdowns niet naar de tandarts kunnen. Het bedrijf stelt al langer dat een gezonde mond veel andere gezondheidsproblemen kan voorkomen en dat goed poetsen dus de zorgkosten kan verminderen. Om goed poetsen aan te moedigen heeft de nieuwe tandenborstel ook een eigen app die met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rapporten over de frequentie en duur van het poetsen gebruikers probeert aan te moedigen.

Ook concurrent Oral-B kwam met een nieuw topmodel elektrische tandenborstel op de proppen tijdens CES, dat dit jaar virtueel wordt gehouden. Die is uitgerust met een sensor die gebruikers waarschuwt als ze te veel of te weinig druk zetten. Ook deze tandenborstel maakt gebruik van ai en heeft een app die de gebruiker moet coachen. Verder gaat die app gebruikers ook proberen ander goed gedrag aan te leren zoals het uitzetten van de kraan tijdens het poetsen en het niet continu aan de oplader laten liggen van de tandenborstel.