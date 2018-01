De fusie heeft al plaatsgevonden en Nutrien is per 3januari verhandelbaar als nieuw fusiebedrijf. SQM aandeel moet verkocht worden om oa toestemming vd fusie alsnog te verkrijgen in China. Waarschijnlijk kopen Chinezen het SQM aandeel dat in bezit is van Potash. NTR Nutrien interessant aandeel.