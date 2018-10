Herkansing voor Bayer in zaak megavergoeding

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: biotechnologie

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Chemiereus Bayer krijgt waarschijnlijk een herkansing in de zaak over een schadevergoeding van 289 miljoen dollar aan een man die kanker had gekregen van onkruidverdelger Roundup. Een rechter in San Francisco meldde woensdag geneigd te zijn de zaak opnieuw te laten behandelen omdat de tot dusver aangedragen bewijzen niet zouden volstaan.

Het bewuste middel komt uit de koker van Monsanto, dat is overgenomen door Bayer. Een voormalige conciërge in de Verenigde Staten stelde dat hij terminaal ziek was geworden door het gebruik van de onkruidverdelger. Een Amerikaanse jury oordeelde vervolgens dat Monsanto flink in de buidel moest tasten. Maar Monsanto zelf, en ook Bayer, bleven volhouden dat Roundup veilig is.

Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws. Bayer, dat ook een Amerikaanse notering heeft, ging woensdag flink omhoog op de beurs in New York. De kwestie is belangrijk voor Bayer omdat deze gevolgen kan hebben voor vele andere claims over vermeende ziekmakende middelen van het bedrijf.