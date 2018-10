'Winkelketen Sears weegt opties rond bankroet'

Gepubliceerd op | Views: 508 | Onderwerpen: Opties

HOFFMAN ESTATES (AFN) - De Amerikaanse warenhuisketen Sears heeft adviseurs in de arm genomen voor een mogelijk faillissement. Dat schrijft zakenkrant Wall Street Journal (WSJ) op basis van ingewijden. De onderneming verkeert al jaren in financieel zwaar weer.

Sears, in de jaren zestig een beeldbepalend winkelbedrijf in de Verenigde Staten, draait al jaren verlies en heeft een grote schuldenlast. De situatie is nijpend geworden nu Sears maandag een schuld van 134 miljoen dollar moet terugbetalen.

Topman Edward Lampert zoekt momenteel naar een manier om de keten weer winstgevend te maken. Als de rechter faillissement toewijst, biedt dat bescherming tegen vorderingen van schuldeisers. Toch heeft een reorganisatie zonder gerechtelijke tussenkomst voorkeur, schrijft WSJ. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar een grootscheepse reorganisatie bij de keten, waarbij onder meer vastgoed en andere onderdelen ter waarde van miljarden dollars worden verkocht.