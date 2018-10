Verzekeraar ASR wil verder groeien

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: ASR, verzekeringen

UTRECHT (AFN) - ASR wil de komende jaren zowel zelfstandig als via overnames groeien. Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend in aanloop naar een Capital Markets Day (CMD) voor institutionele beleggers en analisten. Wel moet de groei vooral op winstgevendheid gericht zijn en niet louter zorgen voor een groter marktaandeel. Daarbij wordt met name naar kleine en middelgrote verzekeraars gekeken.

Het bedrijf kwam in een verklaring met strategische prioriteiten en nieuwe middellangetermijndoelstellingen naar buiten voor de komende drie jaar. De autonome kapitaalcreatie moet in 2021 uitkomen op tenminste 430 miljoen euro, de solvency II-ratio comfortabel boven 160 procent en het operationeel rendement op het eigen vermogen moet in de periode uitkomen op 12 tot 14 procent. Nu is dat nog ,,ruim 12 procent''.

Topman Jos Baeten wil de komende jaren voortbouwen op de ,,sterke prestaties'' van de afgelopen jaren. Zo werd onder meer al bijna 50 miljoen euro aan operationele kosten bespaard en werd een aantal overnames gedaan. De laatste daarvan was Generali Nederland eerder dit jaar. Om verdere overnames mogelijk te maken blijft ASR sterk op de uitgaven en het rendement letten zodat het bedrijf er financieel goed voor blijft staan.

ASR streeft verder een dividendbetaling na van 45-55 procent van het netto operationeel resultaat en mikt op het uitkeren van een stabiel tot groeiend dividend per aandeel.