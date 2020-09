Volkswagen-dochter verhoogt bod op truckbouwer Navistar

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: autoindustrie

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Truckbouwer Traton, een dochteronderneming van Volkswagen, heeft zijn bod op de Amerikaanse vrachtwagenproducten Navistar verhoogd. Met de beoogde overname hoopt Traton zijn positie op de Noord-Amerikaanse markt te versterken ten opzichte van concurrenten als Volvo en Daimler.

Traton heeft via Volkswagen al een fiks belang in Navistar van bijna 17 procent, maar biedt nu 43 euro per aandeel voor de overige stukken. Dat komt neer op in totaal 3,6 miljard dollar. Eerder bood Traton nog 35 dollar per aandeel.

Onlangs kwam al naar buiten dat Traton opnieuw in onderhandeling is gegaan met het bestuur van Navistar en andere grote aandeelhouders, waaronder miljardair Carl Icahn. Eerder dit jaar gaf het bedrijf achter de merken Scania en MAN aan dat overnamegesprekken met Navistar door de coronapandemie waren gepauzeerd. Truckbouwers hebben dit jaar veel last van een daling van de vraag, nu veel ondernemers uit onzekerheid wachten met het doen van investeringen.