'Meer klanten Just Eat Takeaway door corona'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) zal in de eerste helft van dit jaar qua klanten en bestellingen geprofiteerd hebben van de coronacrisis. Dat voorspellen marktkenners vooruitlopend op het handelsbericht van de onderneming dat woensdag wordt gepubliceerd.

De vergelijkbare omzet zal volgens de raming van ING, zo'n 39 procent zijn gestegen. Daarmee is ING iets positiever dan de gemiddelde verwachting. De coronacrisis heeft volgens de kenners een aanhoudend sterk effect op de groeicijfers. Het aantal orders zal naar verwachting uitkomen op dik 250 miljoen.

De winstmarge zal met 11 procent ongeveer gelijk liggen aan een jaar eerder. Qua bedrijfsresultaat is ING met een raming van 110 miljoen euro juist wat voorzichtiger dan de gemiddelde marktverwachting van 126 miljoen euro. De omzet komt naar verwachting uit op ruim 1 miljard euro.

Omzet blijven genereren

JET heeft bepaalde kosten gemaakt voor groei-initiatieven en het verbeteren van marktaandeel. Volgens ING is het voor het bedrijf zaak om vooral extra omzet te blijven genereren. Groei is volgens de kenners in deze markt nu het belangrijkste. ING maakt zich om die reden ook geen zorgen over een minder bedrijfsresultaat.

JET maakte eerder bekend met de overname van Grubhub de Amerikaanse markt te betreden. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is 7,3 miljard dollar gemoeid. De samensmelting met Grubhub vergt nog wel wat tijd. De deal kan waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond worden.

De maand juni zal de toename van het aantal orders wel wat zijn vertraagd, zo is de verwachting. Dit komt mede door het versoepelen van lockdownmaatregelen waardoor onder meer restaurants weer de deuren konden openen. Verder spreken kenners van gebruikelijke seizoensinvloeden. Doorgaans zorgt mooi weer voor minder bestellingen.