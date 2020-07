Resultaten chemiegigant BASF flink omlaag in tweede kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 273

LUDWIGSHAFEN (AFN) - De resultaten van het Duitse chemieconcern BASF zijn in het tweede kwartaal flink gedaald, vanwege een lagere vraag naar zijn producten vanuit de auto-industrie door de coronacrisis. Dat meldde BASF op basis van voorlopige cijfers. Ook had het bedrijf last van de gedaalde olie- en gasprijzen.

De omzet kwam in de afgelopen periode uit op 12,7 miljard euro tegen 14,5 miljard euro een jaar eerder. Dat is een daling van ruim 12 procent. De auto-industrie is de belangrijkste afzetmarkt voor BASF. Het operationeel resultaat bedroeg 226 miljoen euro tegen 995 miljoen euro vorig jaar. Volgens BASF viel dat cijfer hoger uit dan door analisten was verwacht.

Het bedrijf rekent op een nettoverlies van 878 miljoen euro, door een grote afschrijving op zijn meerderheidsbelang in olie- en gasbedrijf Wintershall DEA vanwege de lagere energieprijzen. In het tweede kwartaal van 2019 werd nog een nettowinst behaald van 5,9 miljard euro, geholpen door een grote boekwinst.

BASF komt op 29 juli met volledige cijfers.