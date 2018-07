Wall Street staat voor rustige opening

Gepubliceerd op | Views: 397

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting met kleine winsten aan de nieuwe handelsdag beginnen. Daarmee krijgt de opmars van de beurzen een vervolg, na beter dan verwachte cijfers over de economie de afgelopen tijd. Beleggers verwerken onder meer cijfers van levensmiddelenconcern PepsiCo.

De maker van onder meer Lay's chips en Pepsi cola staat voor een hogere opening. Het bedrijf wist vooral met zijn snackverkopen de omzet op te voeren, nu er steeds minder suikerhoudende drankjes worden verkocht. De nettowinst van PepsiCo viel wel flink lager uit als gevolg van een belastinglast.

Sowieso zal de focus de komende tijd weer op de kwartaal- en halfjaarcijfers zijn gericht. Later deze week komen onder meer de in New York genoteerde banken JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup met cijfers naar buiten.

Tesla

Verder staat Tesla in de belangstelling. De maker van elektrische auto's gaat volgens mediaberichten in China een fabriek bouwen waar op termijn tot wel 500.000 auto's per jaar van de band moeten rollen. Tesla zal daarvoor de nodige contracten gaan ondertekenen. Met een fabriek in China wil Tesla onder meer importheffingen op Amerikaanse auto's ontlopen. Het bedrijf zou ook willen profiteren van de snelgroeiende markt voor elektrische auto's en lagere productiekosten in het Aziatische land.

Verder blijft de overnamestrijd om het Britse Sky de gemoederen bezighouden. Mediaconcern 21st Century Fox zou een hoger bod op het Britse concern overwegen in een reactie op een concurrerend bod van kabelreus Comcast.

Supermarktketens

Ook supermarktketens staan in de schijnwerpers. Walmart-onderdeel Jet.com komt binnenkort met een boodschappenbezorgdienst die op de dag van bestelling bezorgt in New York. Daarmee zet het een volgende stap in de zeer competitieve markt voor grootgrutters. Rivaal Target heeft, tegen betaling, in delen van New York al een soortgelijke dienst, terwijl ook Amazon via PrimeNow een dergelijke service voor levensmiddelen aanbiedt.

De macro-economische agenda is dinsdag nagenoeg leeg.

De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen maandag met stevige winsten de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent hoger op 24.776,59 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2784,17 punten en technologiebeurs Nasdaq ging ook 0,9 procent vooruit, tot 7756,20 punten.