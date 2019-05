Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (AFN) - Eurocommercial Properties zet de ingeslagen weg voort. Dat concluderen kenners bij ING na de handelsupdate van het vastgoedfonds. Zij houden vooral de voortgang met de verkoop van winkelpanden in de gaten. Als Eurocommercial vastgoed boven de boekwaarde kan slijten, wordt dat een opsteker voor de aandelenkoers.

De resultaten an sich zijn verder neutraal, stellen analisten bij ING. In de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar bereikte Eurocommercial een vergelijkbare huurgroei van 2,3 procent. De betere prestatie ten opzichte van vorig kwartaal was volgens kenners vooral toe te schrijven aan een verbetering op de Franse markt. Maar ook Zweden, België en Italië lieten een toename zien in huurinkomsten.

ING merkt vooral op dat Eurocommercial een relatief veilige vastgoedbelegging is met weinig negatieve verrassingen in zijn portefeuille. Verder merken de marktvorsers op dat de verhuurder van winkelpanden een loan-to-value van 46 procent heeft en dat het ,,lang duurt'' voordat de te koop staande winkelpanden daadwerkelijk worden verkocht.

ING hanteert een hold-advies op Eurocommercial met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 10.15 uur 0,6 procent hoger op 25,42 euro.