Onderzoek naar Kiadis-therapie mag worden gepresenteerd

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Nieuwe onderzoeksresultaten over een therapie van Kiadis Pharma zijn geaccepteerd voor een presentatie op een wetenschappelijk congres. Het gaat om onderzoek naar de werking van een door Kiadis ontwikkelde celtherapie tegen bepaalde vormen van leukemie.

De resultaten van het Fase 1-onderzoek worden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) in Madrid, die eind augustus begint. Het in Brazilië uitgevoerde onderzoek draaide om de vraag of een therapie met cellen die bij het immuunsysteem horen, zogeheten NK-cellen, bijdraagt aan het verdere herstel van de hoeveelheid NK-cellen bij leukemiepatiënten. Onderzoekers keken daarbij ook of de therapie hielp bij het tegengaan van acute myeloïde leukemie.