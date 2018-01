Louis Capital verlaagt advies Altice

Gepubliceerd op | Views: 1.566 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beleggingsadviseur Louis Capital Markets (LCM) verlaagt het advies voor kabel- en telecombedrijf Altice van neutral naar sell. Volgens LCM-analist Saeed Baradar worden met de aangekondigde afsplitsing van Altice USA de operationele problemen in Frankrijk en de onhoudbare schuldenlast niet geadresseerd.

Hij omschrijft de afsplitsing als ,,financial engineering'', die een transfer van kapitaal inhoudt van de sterke Amerikaanse activiteiten naar de zwakke Europese activiteiten van Altice. De totale schuldenlast van de twee aparte onderdelen zal naar verwachting toenemen. Wel mogen volgens Baradar de aandeelhouders van Altice USA ,,extatisch'' zijn omdat zij tenminste worden afgeschermd van de ,,irrationele strategie van investeringen in kostbare sportcontent'' door Altice.

Baradar stelt verder dat Altice de Franse activiteiten weer gezond moet maken door te focussen op de klanten, door tevredenheid en imago te verbeteren. Consolidatie in Frankrijk is momenteel niet haalbaar omdat Altice niet in een positie is om overnames te doen en er ook geen gewillige kopers zijn. Bovendien zien de Franse autoriteiten geen noodzaak voor consolidatie, aldus de analist.

Het aandeel Altice noteerde woensdag omstreeks 12.10 uur 4,9 procent lager op 9,92 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de AEX. Dinsdag sprong het aandeel nog 10,5 procent omhoog na de aankondiging van de afsplitsing van Altice USA.