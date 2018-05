Gepubliceerd op | Views: 1.600 | Onderwerpen: Frankrijk, luchtvaart, Nederland

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Nederlandse overheid houdt een ,,vinger aan de pols'' over de situatie bij Air France-KLM. Dat heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra laten weten. Hij is vrijdag in Parijs om met zijn Franse collega Bruno Le Maire over de Europese Monetaire Unie (EMU) te spreken. ,,Ongetwijfeld zullen we het dan ook weer hebben over Air France-KLM.''

Hoekstra is net als Le Maire erg bezorgd over de situatie. ,,Het is in het belang van de onderneming dat daar snel rust komt en dat men daar snel weer met elkaar om de tafel gaat zitten. Je hoeft geen grote bedrijfskundige te zijn om te weten dat de luchtvaartmarkt erg competitief is. Dat betekent dat de onderneming ook zal moeten letten op de kosten en op de loonkosten.''

Als de bonden doorgaan met staken dan staat de toekomst van Air France op het spel, herhaalde Le Maire eerder op de dag al in een radio-interview. ,,We leven in een wereld waarin veel luchtvaartmaatschappijen verdwenen zijn.''

Minderheidsaandeelhouder

Frankrijk heeft een belang van 12,3 procent in Air France-KLM. De Franse overheid blijft voorlopig minderheidsaandeelhouder en laat de onderhandelingen met de vakbonden in Frankrijk over aan het volgende bestuur van de luchtvaartgroep. Nu aandelen verkopen is volgens Le Maire sowieso niet zo verstandig, omdat de beurskoers van het bedrijf de afgelopen dagen een flinke tik heeft gekregen.

Recent zeiden verschillende economen dat Frankrijk er goed aan doet zijn aandelen Air France-KLM van de hand te doen. Sinds begin dit jaar is de waarde van het concern al zo ongeveer gehalveerd. Nederland heeft geen aandelen in het Frans-Nederlandse moederbedrijf. Volgens Hoekstra is een belang verwerven, bijvoorbeeld om meer invloed te kunnen uitoefenen, momenteel ,,niet aan de orde''.

Het slepende loonconflict bij het concern in Frankrijk dwong topman Jean-Marc Janaillac onlangs zijn vertrek aan te kondigen, nadat een meerderheid van het Air France-personeel tegen zijn uiterste loonbod had gestemd. Dat veroorzaakte een schrikreactie bij beleggers. Franse vakbonden hebben de directie van Air France opgeroepen om de dialoog weer aan te gaan met werknemers.