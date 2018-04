'Sandd open voor overname door PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 2.166

AMSTERDAM (AFN) - Postbezorger Sandd staat volgens topman Ronald van de Laar open voor consolidatie, en een overname door PostNL zou dan logisch zijn. Dat schrijft KBC Securities naar aanleiding van een interview van Van de Laar met De Telegraaf.

In het interview verklaarde Van de Laar dat Sandd is voorbereid op alle opties rond consolidatie. In 2015 zou al eens een toenadering zijn geweest van PostNL richting Sandd met een voorstel van 100 miljoen tot 150 miljoen euro. De synergievoordelen werden geschat op 50 miljoen tot 90 miljoen euro per jaar. Bij de overheid en politiek waren er echter zorgen over een eventuele deal.

KBC geeft aan dat een dergelijke deal zeer gunstig zou zijn vanuit financieel standpunt als wordt gekeken naar potentiële kostenbesparingen. Er gingen in het verleden ook geruchten in de markt dat andere postbezorgers interesse in Sandd kunnen hebben waaronder het Belgische Bpost en Deutsche Post, net als investeringsmaatschappijen.

Grote kans

Overigens schreef ING in december al dat er een grote kans is dat Sandd op termijn gaat fuseren met PostNL na het kabinetsbesluit dat postbedrijven vanaf 1 januari minimaal 80 procent van hun bezorgers in vaste dienst moeten hebben. Dat was volgens ING een grote klap voor Sandd, waarvan een groot deel van de werknemers juist geen vast dienstverband had.

Maandag meldde ING dat de opmerkingen van Van de Laar de consolidatie in de postmarkt kunnen versnellen en dat een deal rond Sandd veel waarde kan creëren voor PostNL. Topvrouw Herna Verhagen van PostNL had eerder al aangegeven dat consolidatie onvermijdelijk is in de krimpende postmarkt.

KBC heeft een buy-advies voor PostNL met een koersdoel van 4,50 euro. Bij ING is het advies ook buy en ligt het koersdoel op 5 euro. Het aandeel PostNL noteerde omstreeks 09.35 uur 7,7 procent hoger op 3,30 euro. Daarmee stond PostNL bovenaan in de MidKap.