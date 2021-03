Boeing krijgt sinds lange tijd weer meer orders dan annuleringen

NEW YORK (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Boeing heeft voor het eerst in lange tijd weer een positieve orderontvangst. De vliegtuigbouwer meldt dat het in februari 82 nieuwe bestellingen kreeg. Het is voor het eerst sinds november 2019 dat het aantal nieuwe bestellingen voor verkeersvliegtuigen de annuleringen overstijgt.

Hoewel er nog steeds veel orders worden geannuleerd, zegt het bedrijf toch voor februari te kunnen rekenen op 31 nieuw te bouwen toestellen. Boeing doet het daarmee beter dan de Europese rivaal Airbus, dat vorige maand 92 bestellingen zag wegvallen tegenover 11 nieuwe orders.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft al langer last van tegenvallende orders, onder meer door de coronacrisis. Het reisverkeer is nog lang niet op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. Nog altijd gelden reisbeperkingen en worstelen luchtvaartmaatschappijen met een enorme krimp van het aantal reizigers vanwege de virusuitbraak.

Crashes

Daarvoor had Boeing last van het aan de grond zetten van de 737 MAX. Dit type toestel kon bijna twee jaar niet vliegen wegens veiligheidsredenen na twee crashes waarbij honderden mensen om het leven kwamen.

Boeing kreeg onlangs nog een order van United Airlines voor 25 vliegtuigen van de 737 MAX. Diverse luchtvaartautoriteiten hebben de afgelopen tijd toestemming gegeven om weer met het type te vliegen, waaronder ook de Europese luchtvaartautoriteit EASA.