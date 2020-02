VN-conferentie over economie en vooral de olie van Libië

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: energie, Libië

CAÏRO (AFN/BLOOMBERG) - De Libische economie staat vanaf zondag centraal op een conferentie van de Verenigde Naties in Caïro. De bijeenkomst is drie weken nadat blokkades van havens en installaties de olieproductie van het land op een dieptepunt hebben gebracht.

Libië heeft de grootste oliereserves van Afrika, maar produceert door blokkades door milities van krijgsheer Khalifa Haftar nog maar 180.000 vaten olie per dag. Dat was begin januari nog circa 1,2 miljoen vaten dagelijks. Haftar leidt wat hij het Libische Nationale Leger noemt en steunt de regeringsploeg in noordoostelijk Benghazi. Die wedijvert met de internationaal erkende regering in Tripoli.

De verdeling van de olie-inkomsten vormen een belangrijk twistpunt in de chaotische strijd die het land plaagt sinds de val van dictator Kaddafi in 2011. Het conflict vergroot de tegenstellingen tussen het noordoosten, waar de meeste olie vandaan komt, en het noordwesten waar de hoofdstad Tripoli is.

Haftar beheerst het oosten en de meeste wingebieden van olie. De regering in Tripoli heeft de nationale bank in handen waar kopers van de olie geld naar overmaken. De Nationale Oliemaatschappij die de sector exploiteert, probeert neutraal te blijven.