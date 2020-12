JDE Peet's verdringt BAM uit MidKap

AMSTERDAM (AFN) - Koffie- en theeconcern JDE Peet's zal vanaf 21 december deel uitmaken van de MidKap van de Amsterdamse aandelenbeurs. Het bedrijf achter Douwe Egberts neemt daarmee de plek in van bouwbedrijf BAM, dat naar de index voor kleinere beursfondsen degradeert. Dat maakte beursuitbater Euronext bekend.

Bij de SmallCap-bedrijven moet de maker van elektronische componenten Neways plaats maken voor BAM. In de AEX bracht Euronext geen wijzigingen aan. JDE Peet's ging in mei naar de beurs in Amsterdam.

Euronext kijkt vier keer per jaar of er wijzigingen moeten worden aangebracht in zijn beursindices. De herweging wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel.