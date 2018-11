AEX zet stijging voort

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omhoog na de opmars een dag eerder. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag naar buiten komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handelen 0,5 procent in de plus op 531,38 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 754,70 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 0,2 procent bij.

ASML klom 2 procent bij de hoofdfondsen. De chipmachinemaker liet in aanloop naar een beleggersdag weten dat de jaaromzet in 2020 waarschijnlijk zal uitkomen op circa 13 miljard euro. Dat doel lag eerder nog op 11 miljard euro. In de MidKap zakte BAM 2,2 procent na een tegenvallende handelsupdate van het bouwbedrijf.