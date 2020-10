Samsung profiteert van Amerikaanse ban op concurrent Huawei

Gepubliceerd op | Views: 1.092

SEOUL (AFN/BLOOMBERG) - Techreus Samsung heeft een uitstekend kwartaal achter de rug. De Zuid-Koreaanse onderneming profiteerde onder meer van de restricties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de Chinese concurrent Huawei.

De maker van onder meer smartphones en geheugenchips sloot de drie maanden tot en met september af met een bedrijfsresultaat van 12,3 biljoen won, omgerekend ruim 9 miljard euro, bleek uit voorlopige cijfers. Met dat resultaat verraste de onderneming ook de markten. Kenners gingen in doorsnee uit van een resultaat van 10 biljoen won. Ook de omzet van 66 biljoen won was beter dan voorzien.

Samsung meldde nog geen nettoresultaat. Ook zijn de opbrengsten per bedrijfsonderdeel nog niet opgesplitst. Dat gebeurt later deze maand als het bedrijf met definitieve resultaten komt.

Leidende positie

In het tweede kwartaal van dit jaar nam Huawei de leidende positie op de smartphonemarkt over van Samsung. De Koreaanse techreus lijkt nu weer op weg om marktleider te worden, nadat de Chinese rivaal geen toegang meer heeft tot geavanceerde componenten die in zijn Android-apparaten gaan.

Verder breidt Samsung zijn marktaandeel in India uit. Dit komt mede door de oplopende spanningen tussen India en China, waardoor consumenten in India steeds vijandiger worden tegenover Chinese producten. Verder stak Samsung de voorbije maanden minder geld in marketing, wat de winstgevendheid van de het bedrijf ten goede zal komen.