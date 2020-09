Franse economie op koers voor krimp van 9 procent in 2020

Gepubliceerd op | Views: 904 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/AFP/RTR) - De economie van Frankrijk is aan het opveren van de coronacrisis, maar zal dit jaar naar verwachting wel met 9 procent krimpen. Dat meldde het Franse statistiekbureau Insee, dat daarmee een eerdere prognose bevestigt.

Insee zegt dat de economie van Frankrijk aan het profiteren is van het opheffen van de strikte lockdownmaatregelen, maar dat het herstel wat minder sterk verloopt dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de economie nog in een recordtempo van 13,8 procent.

Het bureau stelt dat de economische activiteit in het derde kwartaal zal verbeteren naar 95 procent van het niveau van voor de virusuitbraak en naar 96 procent aan het einde van dit jaar. In het tweede kwartaal was dit nog 81 procent.

De werkloosheid in Frankrijk stijgt eind dit jaar naar verwachting tot ongeveer 9,5 procent. Dat was 7,1 procent in het tweede kwartaal.