Glencore voert winst op

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Grondstoffenhandelaar en mijnbouwer Glencore heeft in het eerste halfjaar zijn winst opgevoerd. Het bedrijf profiteerde van gestegen prijzen voor kolen, grotere productie van koper en sterke resultaten van zijn handelsdivisie.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg op jaarbasis met 23 procent tot 8,3 miljard dollar, volgens Glencore een record. De nettowinst dikte 13 procent aan tot 2,8 miljard dollar. Glencore wist ook de nettoschuldenlast met 16 procent te verlagen tot 9 miljard dollar. De onderneming is al enkele jaren bezig de schulden terug te dringen.

Glencore ontving in juli een dagvaarding van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De multinational wordt verdacht van omkoping en witwassen in Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Venezuela. Over de financiële gevolgen van die dagvaarding kon Glencore nog niets bekendmaken, zo schrijft het bedrijf in zijn halfjaarrapport.