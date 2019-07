'ThyssenKrupp gaat praten over liftentak'

Gepubliceerd op | Views: 519

ESSEN (AFN) - Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp gaat in formele onderhandeling met partijen over de verkoop van een belang in zijn liften- en roltrappendivisie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Er zouden verschillende partijen geïnteresseerd zijn, waaronder de Finse liftenmaker Kone en investeerders CVC Capital Partners en KKR. Al deze bedrijven wilden geen commentaar geven. De liftendivisie zou worden gewaardeerd op circa 15 miljard euro.

ThyssenKrupp is tevens bezig met een beursgang van de divisie, na het stuklopen van de fusie van de staalactiviteiten met de Europese staaltak van Tata Steel. Op de beurs in Frankfurt werden de berichten positief ontvangen want het aandeel ThyssenKrupp ging maandagmiddag meer dan 2 procent omhoog.