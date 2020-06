NIBC-overname mogelijk voor een lagere prijs

Gepubliceerd op | Views: 1.749 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN) - De Haagse zakenbank NIBC wordt mogelijk voor een lagere prijs verkocht aan investeerder Blackstone. De bank maakte bekend dat met partijen wordt gepraat over een gewijzigd voorstel. Daarbij wordt gesproken over een prijs van 7 euro per aandeel. Inclusief dividend gaat het om 7,53 euro per aandeel. Eerder bood Blackstone 9,85 euro per aandeel inclusief dividend.

Grootaandeelhouders Reggeborgh en JC Flowers hebben zich volgens NIBC achter de gesprekken geschaard. Ook ligt een voorwaarde op tafel dat bij het mislukken van de deal Blackstone 46 miljoen euro moet overmaken als schadevergoeding. Het is geenszins zeker of de gesprekken zullen leiden tot wijzigingen.

JC Flowers en Reggeborgh zouden daarbij het recht hebben om het slotdividend van 0,53 euro per aandeel te innen, onder voorbehoud van de voorwaardelijke kwijtschelding die NIBC op 18 mei aankondigde.

Rond de overname, waarbij NIBC eerder werd gewaardeerd op bijna 1,4 miljard euro, zijn de afgelopen tijd strubbelingen ontstaan vanwege de gevolgen van de coronacrisis op het bedrijf. Blackstone waarschuwde vorige maand dat er nog steeds "aanzienlijke onzekerheid" bestaat over het slagen van de deal. De investeerder wees op mogelijke bezwaren van toezichthouders.