Resultaat vastgoedfonds Atrium verder omlaag

JERSEY (AFN) - Atrium European Real Estate heeft in de eerste drie maanden van het jaar een lager resultaat in de boeken gezet. Dat kwam onder meer omdat eerder een aantal bezittingen werd afgestoten, waardoor de inkomsten afnamen. Volgens het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds werd wel voortgang geboekt met de nieuw focus op winkelcentra in Polen en Tsjechië. Zo werden in Warschau weer nieuwe aankopen gedaan.

Atrium zette een bedrijfsresultaat (ebitda) van 40,9 miljoen euro in de boeken. Dat is 1,3 procent minder dan een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat, waarin afgestoten activiteiten en eenmalige effecten niet zijn meegenomen, zakte met 0,4 procent.

De onderneming zag de netto huurinkomsten met 1,2 procent afnemen tot 46,2 miljoen euro. De zogeheten EPRA vergelijkbare huurinkomsten dikten met 0,2 procent aan. Exclusief de Russische markt was hier sprake van een plus van 1,4 procent. Atrium trok zich eerder onder meer terug van de Hongaarse en Roemeense markt en verkocht bezittingen in Tsjechië en Slowakije.