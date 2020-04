Moody's overweegt kredietverlaging Wereldhave

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Moody's

FRANKFURT (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over winkelvastgoedfonds Wereldhave en bekijkt of de rating van dat bedrijf naar beneden moet worden bijgesteld. Voorlopig blijft dat kredietoordeel op Baa3 staan, maar de vooruitblik is op under review gezet. Dat was eerder nog stabiel.

Moody's geeft als reden voor de mogelijke bijstelling de coronacrisis aan. Winkeliers worden hard getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het virus in toom te houden en dus voelen winkelverhuurders dat ook. Een groot deel van de winkels in winkelcentra van Wereldhave in verschillende landen zijn dicht op last van de overheid. Ook als winkels weer open mogen is de economische situatie waarschijnlijk een stuk verslechterd wat winkeliers zullen voelen.

Voor het coronavirus in Europa toesloeg had Wereldhave al last van teruglopende groei van de huuropbrengsten, het aantal bezoekers aan zijn winkelcentra en de omzet die daar gehaald wordt. Moody's verwacht dat die trend zich versnelt door de crisis. Ondanks dat overheden steun hebben toegezegd aan winkeliers, zal Wereldhave naar verwachting ook concessies moeten doen die van langere betaaltermijnen tot aan het verlagen van de huur zullen reiken. Leegstaande panden zullen moeilijker te vullen zijn.