'Vertraging bij bouw Tesla-fabriek in Duitsland'

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De nieuwe fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn dreigt behoorlijke vertraging op te lopen. Volgens bronnen tegen het Duitse zakenblad Automobilwoche zijn belangrijke gebouwen van de fabriek voor elektrische auto's nog niet gebouwd en is er nog geen aanvraag ingediend voor een vergunning van de productiefaciliteit voor batterijen bij de locatie.

Daardoor zijn er twijfels of de gigafabriek binnen vijf maanden kan gaan openen, zoals gepland. De locatie komt te staan in Grünheide ten zuidoosten van Berlijn, in de deelstaat Brandenburg. De productie van de Tesla Model Y zou daar in juli al moeten beginnen.

Tesla heeft een subsidie van 1 miljard euro toegezegd gekregen van de Duitse overheid voor de fabriek. Maar ingewijden zeggen tegen Automobilwoche dat het bedrag lager kan gaan uitvallen. De totale kosten van de fabriek zouden door Tesla worden geraamd op circa 4 miljard euro. Topman Elon Musk heeft gezegd dat de gigafabriek bij Berlijn de grootste productielocatie voor batterijen ter wereld kan gaan worden.