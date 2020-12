'KPN heeft snelste mobiele 5G-netwerk'

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het mobiele 5G-netwerk van KPN heeft de hoogste downloadsnelheden van alle 5G-netwerken in Nederland, meldt KPN op basis van de Ookla Speedtest. Dat is een app die de breedbandsnelheid kan testen.

Het is volgens de telecomprovider de "eerste onafhankelijke krachtmeting" van de verschillende 5G-netwerken in Nederland. In het derde kwartaal zijn volgens het bedrijf meer dan 15.000 tests uitgevoerd in Nederland door willekeurige gebruikers van de Ookla Speedtest. KPN had een gemiddelde downloadsnelheid van 179 Mbps. KPN verwacht dat de testresultaten van het vierde kwartaal nog hoger uitvallen.

Eind juli activeerde KPN 5G-netwerk in Nederland.