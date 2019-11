KBC houdt zorgen over financiën Avantium

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Chemisch technologiebedrijf Avantium opent donderdag zijn nieuwe proeffabriek in Delfzijl, nabij de al bestaande bioraffinaderij van de onderneming. Analisten van KBC Securities noemen de persverklaring die het bedrijf daarover uitgaf in een notitie, maar blijven sceptisch over de kansen van Avantium om in de toekomst voldoende nieuwe financiering aan te trekken.

Avantium moet aanzienlijke hoeveelheden nieuwe financiering verkrijgen voor de ontwikkeling van zijn projecten, zo merken de marktvorsers daarbij op. Ze handhaven het reduce-advies dan ook, met een koersdoel van 1,75 euro. Het aandeel Avantium stond donderdag omstreeks 09.20 uur 5,2 procent hoger op 2,62 euro.