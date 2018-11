Gepubliceerd op | Views: 897

ZEIST (AFN) - Kendrion heeft een zwaar derde kwartaal achter de rug. De leverancier van elektromagnetische componenten had last van mindere verkoopcijfers bij autofabrikanten. Die vormen een belangrijke groep afnemers voor Kendrion, dat zowel de omzet als winst zag dalen. Het bedrijf is ook negatiever over de opbrengsten en operationele winstmarge voor heel 2018.

In de drie maanden tot en met september zette Kendrion een omzet van 107,1 miljoen euro in de boeken, een daling van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De jaaromzet valt naar verwachting iets lager uit dan die van 2017, terwijl Kendrion eerder nog uitging van 5 procent groei. De nettowinst daalde het afgelopen kwartaal met meer dan een vijfde tot 4,6 miljoen euro.

Autofabrikanten zagen hun verkoopcijfers in Europa het afgelopen kwartaal teruglopen. In de Europese Unie hebben veel merken problemen met strengere eisen voor emissietesten, waardoor de levering van nieuwe modellen vertraging oploopt. Ook in China stond de autoverkoop onder druk.

Banen geschrapt

De divisie die onderdelen levert aan de industrie zette ook een lagere omzet in de boeken. Een grote klant uit de textielindustrie drong het aantal bestellingen terug. Daarnaast verloor Kendrion een aantal kleinere klanten als gevolg van de sluiting van zijn productieactiviteiten in Zwitserland vorig jaar.

Kendrion greep dit jaar al in bij zijn tak voor de auto-industrie, die een simpelere opzet moet krijgen. Zo werden banen geschrapt en afdelingen gesloten. Die herstructurering moet tezamen met investeringen in nieuwe projecten zorgen voor ,,blijvend winstgevende groei'' op de middellange termijn. Kendrion handhaaft dan ook de doelstelling om in 2023 een operationele winstmarge van boven de 15 procent te halen.