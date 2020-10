'Copyright-zaak Google mogelijk terug naar lagere rechter'

Gepubliceerd op | Views: 729

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De copyrightzaak tussen techreus Google, onderdeel van Alphabet, en softwareconcern Oracle wordt mogelijk terugverwezen naar het federale hof van beroep. Dit kwam naar voren tijdens een hoorzitting bij het Amerikaanse hooggerechtshof over de kwestie, die ook wel tot 'copyright-zaak van het decennium' is gebombardeerd.

De zaak draait om het gebruik van Java API's door Google om het besturingssysteem Android te ontwikkelen. De Java API's waren in handen van Oracle, en het gebruik hiervan door Google was volgens Oracle in strijd met de regels. Oracle zou hierdoor uit de smartphonemarkt zijn gedrukt en wil nu miljarden dollars compensatie. Google zegt de programmeertaal van Oracle eerlijk te hebben gebruikt.

Tijdens de hoorzitting werd Google onder meer om opheldering gevraagd. Het techbedrijf beweert dat het niet mogelijk was om een code te repliceren (kopiëren) zonder miljoenen software-ontwikkelaars een nieuwe programmeertaal te leren. Een rechter merkte vervolgens op dat andere techbedrijven, waaronder Apple, ook met nieuwe telefoons zijn gekomen zonder kopieergedrag.

De zaak wordt op de voet gevolgd door de techsector. Een uitspraak in het voordeel van Oracle zou een gigantische impact kunnen hebben op softwareontwikkeling in de toekomst én het verleden.

Schadevergoeding

Oracle meent dat het recht heeft op zeker 8,8 miljard dollar aan schadevergoeding. Tijdens een eerdere zitting wist het softwareconcern een jury niet aan zijn zijde. Het federaal hof van beroep stelde Oracle wel in het gelijk. Die beslissing probeert Google nu weer omgedraaid te krijgen.

De uitspraak van het hooggerechtshof wordt medio volgend jaar verwacht en lijkt de wettelijke bescherming van software in een nieuwe vorm te gieten. Dan gaat het met name om interfaces die programma's en apparaten met elkaar laat communiceren. De zaak heeft mogelijk ook impact op hoe programmeurs nieuwe toepassingen en besturingssystemen ontwikkelen voor apparaten die essentieel zijn voor het dagelijks leven, waaronder mobiele telefoons en computers.

Steun

Technologiebedrijven zoals Microsoft en IBM steunden Google in de zaak. Zij vinden ook dat softwareontwikkelaars vrijheid moeten hebben om nieuwe platforms en programma's te creëren die kunnen communiceren met bestaande technologie en apparaten. Ze zouden dan niet bang moeten zijn voor claims wegens auteursrechten.

Media- en entertainmentbedrijven steunen Oracle, omdat in hun sector veel vertrouwen is in het auteursrecht. Ook de regering-Trump staat aan de kant van Oracle.