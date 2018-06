Financiële bedrijven in trek op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.229

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam ging donderdag over een breed front vooruit. Vooral de banken en verzekeraars waren in trek. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het groen. Beleggers schoven de handelszorgen aan de kant en trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak werd het jaarbericht van Lucas Bols positief ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 564,57 punten. De MidKap dikte 0,6 procent aan tot 810,23 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,8 procent bij. De beurs in Londen had te maken met een storing.

De kopgroep in de AEX bestond uit ING, NN Group, ASR, ABN AMRO en Aegon met winsten tussen 1,3 en 1,8 procent. Olie- en gasconcern Shell en bierbrouwer Heineken waren de sterkste dalers met verliezen van rond 0,2 procent.

Plus

In de MidKap stond chipbedrijf Besi bovenaan met een plus van 1,9 procent. BAM steeg 1,5 procent. Het bouwbedrijf verkoopt 112 appartementen en commerciële ruimtes in Utrecht aan Syntrus Achmea. De bouw van de appartementen gaat begin volgend jaar van start. Metalengroep AMG en oliedienstverlener SBM Offshore waren de enige verliezers met minnen van 1 en 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Lucas Bols 1,9 procent. De drankenproducent behaalde in het voorbije boekjaar een derde meer winst. De verbetering was grotendeels te danken aan een eenmalige belastingmeevaller van 5,6 miljoen euro. Het bedrijf zag zijn jaarwinst stijgen van 15,1 miljoen tot 20,4 miljoen euro. De omzet ging met 14,5 procent omhoog.

Koerssprong

Curetis maakte op de lokale markt een koerssprong van bijna 11 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf kondigde aan zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten op de markt te brengen.

In Frankfurt klom Deutsche Bank 1,8 procent. De grootste bank van Duitsland moet in het lopende kwartaal naar verwachting opnieuw genoegen nemen met lagere baten. Financieel topman James von Moltke sprak in een presentatie van een ,,vicieuze cirkel'' waar de bank nog altijd niet uit is.

De euro was 1,1826 dollar waard, tegen 1,1774 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 64,95 dollar. Een vat Brentolie werd 0,5 procent duurder en kostte 75,75 dollar.