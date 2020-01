AMG tekent recyclingcontract in Noord-Amerika

Gepubliceerd op | Views: 1.413 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) gaat gebruikte katalysatoren van een olieraffinaderij in Noord-Amerika recyclen. Dochteronderneming AMG Vanadium heeft daarvoor een meerjarig contract getekend met een "grote" exploitant van een raffinaderij, aldus het bedrijf.

Financiële details over de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Ook de naam van de nieuwe klant is niet gemeld door AMG.

AMG Vanadium is gespecialiseerd in het omzetten van afvalproducten uit olieraffinaderijen en energiecentrales in specialistische metalen. Die kunnen vervolgens worden gebruikt in de auto-industrie of bijvoorbeeld voor energiegeleiding.