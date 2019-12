Morgan Stanley verhoogt advies Philips

Gepubliceerd op | Views: 587 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Philips is een van de vijf zorgbedrijven die analisten bij Morgan Stanley aanbevelen bij beleggers. Het advies voor het zorgtechnologiebedrijf wordt verhoogd naar overweight van equal-weight. Ook de Frans-Italiaanse brillencombinatie EssilorLuxottica staat in het lijstje waarvoor een advies 'overweight' geldt.

Bij Philips voorspellen de kenners een herstel in de winstmarges. EssilorLuxottica is aantrekkelijk vanwege de schaalvoordelen uit de eerdere fusie tussen Essilor en Luxottica.

Het Duitse medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers staat overigens bij Morgan Stanley in een lijst van zorgbedrijven met een underweight-advies.

Aandeel

De zorg- en technologiesector als geheel zal volgend jaar waarschijnlijk in lijn met de bredere markt presteren, concluderen de marktvorsers. De belangrijkste thema's die de aandelenkoersen in bewegingen kunnen zetten, zijn presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, handel en de concurrentie van webreus Amazon.

Het aandeel Philips stond vrijdag omstreeks 11.20 uur 1,45 procent hoger op 42,41 euro.