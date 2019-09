Arcelor stapt in internationaal CO2-project

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalgigant ArcelorMittal voegt zich bij een Noors project voor het afvangen, vervoeren en in de Noordzee opslaan van CO2. Northern Lights, zoals het programma heet, wordt volgens de initiatiefnemers het eerste grensoverschrijdende project voor de opslag van het broeikasgas.

De grote aanjager van Northern Lights is het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor, dat samen optrekt met sectorgenoten Shell en Total. ArcelorMittal, als staalproducent verantwoordelijk voor veel CO2-uitstoot, belooft in een intentieverklaring te helpen bij de logistiek achter het project. Daarnaast wil het concern commerciële mogelijkheden van CO2-opvang en -opslag verder onderzoeken.

Voor het einde van dit jaar moeten de eerste proefboringen voor de CO2-opslag plaatsvinden. Dat gebeurt in een gebied ten zuidwesten van de Noorse kust. Uiteindelijk is het de bedoeling dat daar een grootschalig reservoir komt voor CO2-opslag. ArcelorMittal verwacht volgend jaar knopen door te hakken over investeringen in het project.