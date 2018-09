'Nederland gokt met schrappen dividendtax'

Gepubliceerd op | Views: 1.832 | Onderwerpen: Nederland

UTRECHT (AFN) - Nederland neemt een gok met het schrappen van de dividendbelasting. Volgens Rabobank-economen Barbara Baarsma en Nic Vrieselaar kan het afschaffen van de belasting het vestigingsklimaat schaden, zo schrijven ze in een nieuw rapport.

De auteurs wijzen onder meer op het gegeven dat Nederland voor een groot deel een gewilde vestigingsplek is dankzij het uitgebreide verdragennetwerk met andere landen, waarmee wordt voorkomen dat burgers en bedrijven dubbel belasting moeten betalen, zoals dividendbelasting. ,,Nederland heeft zonder dividendbelasting minder weg te geven en staat dus minder sterk in onderhandelingen met andere landen over verdragen", zo schrijven ze.

Ook wijzen ze op de doorberekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau waaruit blijkt dat de maatregel nauwelijks effect sorteert. In academische literatuur valt volgens hen hier ook geen positieve economische invloed te vinden.

Dividendbelasting

Ander onderzoek wijst uit dat dividenduitkeringen sterk toenemen als de dividendbelasting lager wordt of helemaal wordt afgeschaft, vooral in bedrijven waar topmanagers en leden van de raad van bestuur veel aandelen hebben. ,,Gaat er meer naar dividend, dan blijft er mogelijk minder geld over om te delen met hun werknemers of om te investeren in innovatie", waarschuwen de auteurs.

Ook de manier waarop de miljarden kostende afschaffing wordt betaald, kan volgens de Rabo-economen slecht uitpakken voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Onder meer de zogeheten expatregeling, waarmee buitenlandse werknemers belastingkorting krijgen, gaat op de schop. ,,Gezien de strijd om schaars talent is een overheid die op dit punt niet met hapsnapbeleid komt, misschien wel belangrijker voor de aantrekkelijkheid van Nederland dan het wel of niet hebben van een heffing op dividenduitkering."

Volgens het duo doet het kabinet er verstandiger aan de 2 miljard euro die gemoeid is met de dividendbelasting uit te geven aan een gelijkmatigere afbouw van de expatregeling. Ook zou gekozen kunnen worden voor het verlagen van de vennootschapsbelasting. Verder zou geld gestoken kunnen worden in het verbeteren van infrastructuur en onderwijs.