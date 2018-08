Trafigura wil olie-exportterminal VS bouwen

Gepubliceerd op | Views: 220 | Onderwerpen: energie, Verenigde Staten

HOUSTON (AFN/BLOOMBERG) - Grondstoffenhandelaar Trafigura wil een graantje meepikken van de almaar stijgende Amerikaanse olie-export. Het in Singapore gevestigde bedrijf wil een grote terminal bouwen voor de kust van Texas, die het mogelijk maakt voor zogeheten supertankers (VLCC's) om te laden en te lossen.

Trafigura diende vorige maand een aanvraag in voor de bouw van een dergelijke terminal. Daarmee volgt de op twee na grootste grondstoffenhandelaar ter wereld het voorbeeld van Enterprise Products, dat ook een dergelijk project wil ontwikkelen. Trafigura meent dat de export van Amerikaanse olie tegen 2022 zal zijn verdubbeld tot 4,8 miljoen vaten per dag, als de schalieproductie zich zal blijven uitbreiden.

De handelshuizen grijpen de gelegenheid aan om meer Amerikaanse olie naar Europa en Azië te verschepen. Zij worden echter gedeeltelijk beperkt door knelpunten in de infrastructuur, waaronder het onvermogen van VLCC's om te laden en te lossen bij binnenlandse havens in de VS.