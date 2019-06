BAM krijgt opdracht in Leidsche Rijn

Gepubliceerd op | Views: 471

BUNNIK (AFN) - BAM Bouw en Techniek is geselecteerd om in opdracht van de gemeente Utrecht een grootschalig parkeergebouw te realiseren aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum. Het gebouw met een vloeroppervlak van circa 20.500 vierkante meter zal plaats bieden aan 620 voertuigen waarvan 50 voor de P+R. Er werden geen financiële details gemeld.

De parkeergarage en P+R wordt gerealiseerd naast de verkeerstunnel van de A2, in de nabijheid van het trein- en busstation Utrecht Leidsche Rijn. Vanaf de P+R is het eenvoudig overstappen op het OV-netwerk. Het gebouw krijgt drie entrees voor auto’s en wordt vanuit verschillende kanten benaderbaar. De gevel aan het Berlijnplein bevat een hoge plint voor horeca of retail. In totaal kent het gebouw acht parkeerlagen met grote kolomvrije vloervelden.

BAM start in augustus met de uitvoering en de oplevering van het gebouw staat gepland voor het najaar van 2020.