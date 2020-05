Kiadis Pharma krijgt groen licht in VS

Gepubliceerd op | Views: 3.713 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LEIDEN (AFN) - Kiadis Pharma heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) toestemming gekregen om te beginnen met de zogeheten NK-REALM Fase 2-klinische studie voor met PM21 geproduceerde natural killer (NK)-celtherapie.

De studie werd in april aangevraagd via een Investigational New Drug (IND)-aanvraag.