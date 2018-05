Zorgen bij chipmaker TSMC over handelsconflict

Gepubliceerd op | Views: 403

HSINCHU (AFN) -Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) maakt zich grote zorgen over de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers aan technologiegigant Apple en een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinemaker ASML.

Oprichter en vertrekkend voorzitter Morris Chang waarschuwde in zakenkrant Financial Times dat het handelsdispuut tussen de twee grootmachten de bevoorradingsketen voor Apple zou kunnen verstoren. ,,Het is een nieuwe uitdaging, waar ik in het verleden nooit mee te maken heb gehad'', aldus Chang. ,,Maar mijn opvolgers moeten met dat risico omgaan'', voegde hij toe.

TSMC maakt de meeste chips voor de iPhones van Apple, bij fabrieken in Taiwan. Maar niet alleen de Apple-keten kan in gevaar komen, Chang sprak ook over negatieve gevolgen voor de ,,bredere leveringsketen voor mobiele telefoons''.

Chang probeerde ook het conflict tussen China en de Verenigde Staten te vergelijken met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Japan in de jaren zeventig. Destijds was hij de baas van de halfgeleidertak van Texas Instruments. ,,We hebben het destijds redelijk vreedzaam en bevredigend opgelost, voor zowel Japan als de Verenigde Staten. Op dit moment lijkt het niet zo vriendelijk'', aldus de bestuurder.