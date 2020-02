Financieel directeur AB InBev vertrekt

Gepubliceerd op | Views: 447 | Onderwerpen: levensmiddelen

LEUVEN (AFN/BELGA) - Financieel topman Felipe Dutra vertrekt bij bierreus AB InBev, brouwer van onder meer Stella, Budweiser en Corona. De Braziliaan wordt opgevolgd door Fernando Tennenbaum, die nu nog die functie bekleedt bij de Braziliaanse dochter Ambev. De wissel aan de top van de brouwer gaat van kracht na de aandeelhoudersvergadering van 29 april.

Dutra begon in 1990 bij Ambev en klom na de fusie met het Belgische Interbrew in 2004 op in het nieuwe bedrijf. Sinds 2005 is hij als financieel directeur actief. Sinds 2014 werd hij ook technologiedirecteur bij de brouwer. Topman Carlos Brito noemt het aanstaande vertrek van Dutra "bitterzoet". Zijn vertrek komt niet volledig uit de lucht vallen. Begin januari meldde de Financial Times dat AB InBev Dutra zou vervangen.

De onderneming meldde meer wijzigingen in het bestuur. David Almeida wordt strategie- en technologiedirecteur. Verder wordt Nelson Jamel als bestuurder belast met personeelszaken.