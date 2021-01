Brussel koopt aandelen van innovatieve start-ups

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie steekt 178 miljoen euro in aandelen van en subsidies aan 42 startende en kleine innovatieve Europese bedrijven. Het is voor het eerst dat het dagelijks EU-bestuur belangen neemt in commerciële ondernemingen, variërend van 10 tot 25 procent. Het gaat per bedrijf om een investering tussen 500.000 en 15 miljoen euro.

Brussel wil met het investeringsprogramma, dat op termijn in totaal circa 3 miljard euro zal behelzen, jonge Europese technologiebedrijven helpen sneller te ontwikkelen en traditionele investeerders aan te trekken. Die worden nu nog vaak afgeschrikt door de risico’s. Ook moet de nieuwe financieringsstrategie helpen de concurrentieachterstand met de Verenigde Staten en Azië weg te werken. Daar hebben durfkapitalisten vaak de beschikking over grotere fondsen dan in de EU.

De commissie verwacht binnenkort met meer bedrijven in zee te gaan. Een ervan is Hiber uit Delft, dat werkt aan een satellietnetwerk dat slimme apparaten (het Internet of Things) in de gaten kan houden. Het kabinet heeft het project uitgeroepen tot een Nationaal Icoon, wat betekent dat Hiber steun krijgt van de overheid bij het vinden van geld en het opbouwen van een netwerk.