Toezichthouder niet akkoord met postfusie

AMSTERDAM (AFN) - De voorgenomen samensmelting van postbedrijven PostNL en Sandd gaat als het aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt niet door. De toezichthouder verleent geen vergunning voor de overname. De postbedrijven proberen nu via de politiek alsnog toestemming te krijgen voor de samensmelting.

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM stelt dat met de voorgenomen overname van Sandd door PostNL een monopolist op het gebied van postbezorging ontstaat. "Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen."

Sandd is volgens de ACM praktisch gezien de enige landelijke concurrent van PostNL. Zonder de concurrentiedruk van Sandd zouden de prijzen van PostNL voor zakelijke post van bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen en overheidsorganisaties mogelijk met 30 tot 40 procent stijgen. Ook consumenten zullen na de overname duurder uit zijn.

Overname niet noodzakelijk

Ook is de overname volgens de ACM niet noodzakelijk voor de uitvoering van de universele postdienst. Dat is het basispakket aan postdiensten voor consumenten, waarvoor PostNL wettelijk verantwoordelijk is.

PostNL en Sandd maakten eind februari hun fusieplannen bekend bij de ACM. Begin april werd bekend dat voor de deal een vergunning noodzakelijk is. PostNL en Sandd vragen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nu de beslissing van de ACM te overrulen. Dat kan volgens de bedrijven door een beroep te doen op artikel 47 van de Mededingingswet.

"Door de aanhoudende krimp is het nu al heel moeilijk voor bedrijven in de postsector om rendabel te werken. Consolidatie is daarom absoluut nodig en de enige manier om de postvoorziening voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden", aldus PostNL.