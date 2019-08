Aandeelhouders Corbion eens met nieuwe topman

Gepubliceerd op | Views: 259

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van speciaalchemiebedrijf Corbion zijn op een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met de aanstelling van Olivier Rigaud als nieuwe topman. Hij is de opvolger van Tjerk de Ruiter, die zijn verantwoordelijkheden later deze week zal overdragen. Eerst zal De Ruiter nog de halfjaarcijfers presenteren.

De Fransman Rigaud is al bijna dertig jaar actief in de wereldwijde ingrediëntenmarkten. Hij had leidinggevende functies bij Tate & Lyle en was recentelijk topman van Naturex, dat werd overgenomen door Givaudan. De Ruiter zal nauw met Rigaud samenwerken om een soepele overdracht zeker te stellen en blijft beschikbaar als adviseur voor Corbion tot medio mei 2020.