'United Airlines ontslaat groot deel kantoorpersoneel'

Gepubliceerd op | Views: 544 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines schrapt zeker 30 procent van alle kantoorfuncties. Het bedrijf wil zo op de kosten besparen, nu door de coronapandemie amper nog passagiersvluchten worden uitgevoerd.

In een interne memo, ingezien door persbureau Bloomberg, meldt hoofd personeelszaken Kate Gebo medewerkers dat United Airlines geen snel herstel van de crisis verwacht. Met de banenreductie onder administratief en leidinggevend personeel zouden zo'n 3500 arbeidsplaatsen gemoeid zijn.

Luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten kunnen nu nog gebruik maken van overheidssteun voor het uitbetalen van salarissen. De aankondiging van United Airlines wijst erop dat er in een later stadium, als de steun opdroogt, meer baanverlies in de luchtvaart te verwachten valt.