Fusiegesprekken autobedrijf Stern vergevorderd

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern en zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive zijn vergevorderd in hun gesprekken over een fusie. Dat maakte Stern bekend bij de de presentatie van zijn jaarcijfers. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal meer duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van de samenvoeging.

Stern en Hedin kondigden eerder dit jaar aan te praten over een fusie. De twee bedrijven denken elkaar goed aan te kunnen vullen, zowel qua landen waar ze opereren als automerken die ze verkopen.

Volgens directievoorzitter Henk van der Kwast is consolidatie op de markt voor autodealers en garages onvermijdelijk, omdat er amper rek in de autoverkoop zit. Om een rol van betekenis te blijven spelen, is het voor Stern nodig aansluiting bij een internationale partner te vinden.

Het beursgenoteerde Stern zag de nettowinst vorig jaar met 21 miljoen euro stijgen tot een recordresultaat van 21,4 miljoen euro. Die winst komt uitsluitend door de verkoop van SternLease, die een boektwinst van circa 22,4 miljoen euro opleverde. Op zijn voortgezette activiteiten leed Stern een nettoverlies van 1,2 miljoen. De omzet steeg een fractie tot 989,3 miljoen euro.