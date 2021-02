Miljoenenboetes telecombedrijven flink verlaagd door rechter

ROTTERDAM (ANP) - Vier miljoenenboetes voor KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone moeten van de rechter flink worden verlaagd. Ze kregen de straffen vanwege misleiding van consumenten over bijvoorbeeld kortingsvoorwaarden van abonnementen. Volgens de rechter had toezichthouder ACM, die de boetes in 2019 oplegde, bepaalde zaken beter moeten onderbouwen.

T-Mobile kreeg een boete van 3,9 miljoen euro en hoeft nu nog maar 3,1 miljoen euro te betalen. Bij KPN ging het om bijna 3,5 miljoen euro en nu nog om zo'n 2,8 miljoen. De straffen voor Vodafone en Tele2 zijn verlaagd van circa 2,7 miljoen en 3,1 miljoen tot 2,2 miljoen en 2,5 miljoen euro.

De rechter is het met de ACM eens dat er boetes op zijn plaats zijn. Maar het gaat om de eerste zaken waarin het eerder ingestelde hogere boetemaximum geldt en de ACM heeft niet concreet gemaakt in welke omvang consumenten waren misleid.

De telecomaanbieders hadden met aanbiedingen op hun websites misleidende informatie geplaatst of relevante informatie weggelaten. In één geval was niet duidelijk wat de kortingsvoorwaarden voor een mobiel abonnement waren. In andere gevallen was er gesuggereerd dat het om een onbeperkt abonnement ging terwijl er niettemin beperkingen bleken te gelden. In alle vier de gevallen was verder niet op de eerste pagina van de aanbieding duidelijk dat er bij de abonnementskosten eenmalige kosten kwamen.