Beursbedrijf ICE ontkent overnameplannen rond eBay

Gepubliceerd op | Views: 343

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE) ontkent toenadering te hebben gezocht bij internethandelaar eBay voor een overname. Zakenkrant The Wall Street Journal had dinsdag op basis van bronnen nog gemeld dat ICE de Amerikaanse moederonderneming van het Nederlandse Marktplaats zou willen kopen voor meer dan 30 miljard dollar.

ICE is het moederbedrijf van New York Stock Exchange (NYSE), de uitbater van de beurs in New York. In een verklaring meldde het bedrijf dat er wel contact is geweest met eBay over mogelijkheden voor samenwerking, maar dat er geen inhoudelijke gesprekken zijn over een overname van eBay of een deel van de internethandelaar.

Op Wall Street schoot de koers van eBay bijna 9 procent omhoog na de berichten over de vermeende interesse van ICE.